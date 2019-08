Sp. Braga confirma negociações com o FC Porto por Galeno

O Sp. Braga está em negociações com o FC Porto para a contratação de Wenderson Galeno, avançado brasileiro de 21 anos. Isso mesmo foi confirmado num comunicado enviado pelos minhotos à CMVM onde, no entanto, é dito que "de momento não estão definidos os valores ou encargos conexos com a transferência".Galeno chegou a Portugal em 2016/17 para a equipa B dos dragões e fez quatro jogos na formação principal na época seguinte, na qual foi também emprestado ao Portimonense. Na temporada passada atuou ao serviço do Rio Ave, igualmente por cedência dos dragões."A SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, SAD, vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar que estão em curso negociações com a Futebol Clube do Porto, Futebol, Sad, com sede social no Estádio do Dragão sito na via FC Porto, Entrada Poente, Piso 3, no Porto, NIPC 504076574, para a transferência a título definitivo do jogador a esta vinculado, Wenderson Rodrigues Do Nascimento Galeno, de nacionalidade brasileira, natural de Barra da Corda (MA), Brasil, maior de idade, nascido a 22/10/1997.De momento não estão definidos os valores ou encargos conexos com a transferência."