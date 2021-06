Sp. Braga confirma saída de Bruno Wilson para o Vizela

É oficial. O Sp. Braga confirmou a saída de Bruno Wilson para o Vizela como Record adiantou.



Comunicado do Sp. Braga



"O SC Braga anuncia que chegou a acordo com o Vizela para a cedência a título definitivo do jogador Bruno Wilson.





O defesa-central, de 24 anos, termina assim uma ligação contratual com o SC Braga após seis temporadas.O SC Braga deseja a Bruno Wilson as maiores felicidades para esta nova etapa da sua carreira."