Sp. Braga conhece calendário da Liga Europa

O Sp. Braga vai arrancar a sua campanha na Liga Europa com uma receção ao AEK Atenas, a 22 de outubro, tendo nas jornadas 'intermédias' aqueles que serão os desafios em teoria mais complicados, com a visita a Leicester e posterior receção dos ingleses no Minho.





Sp. Braga-AEK Atenas, 22 de outubro (20 horas)Zorya-Sp. Braga, 29 de outubro (17h55)Leicester-Sp. Braga, 5 de novembro (20 horas)Sp. Braga-Leicester, 26 de novembro (17h55)AEK Atenas-Sp. Braga, 3 de dezembro (17h55)Sp. Braga-Zorya, 10 de dezembro (20 horas)