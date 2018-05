Uma pista: este craque tem muita magia nos pés e nos livres que marca ?



Não, não é o @HarryPotterFilm ,mas pedimos-lhe ajuda na hora de revelar o nosso mais recente reforço…



CC: @Cristiano & @petercrouch pic.twitter.com/OMqo8BeQFq — SC Braga (@SCBragaOficial) 23 de maio de 2018

O Sp. Braga anunciou a contratação de João Novais. O médio, de 24 anos, foi um dos esteios do Rio Ave na temporada que agora terminou, com um total de 11 golos em 35 aparições em todas as competições.O centro-campista destaca-se também por ser um exímio marcador de livres diretos.