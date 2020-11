Sp. Braga critica a SIC por transmitir apenas jogos do Benfica na Liga Europa

Hoje é terça-feira, dia da newsletter semanal do Sp. Braga. E hoje, além de ter sido passada em revista a estreia na Taça de Portugal, também é feita uma crítica dirigida à SIC, por apenas transmitir jogos do Benfica na fase de grupos da Liga Europa. Os do Sp. Braga, recorde-se, têm sido emitidos na Sport TV, canal pago.





"Pena é que haja ainda responsáveis pela comunicação social em Portugal com vistas absurdamente curtas. É triste quando há duas equipas em prova na Liga Europa e, ao longo da fase de grupos, só uma é que tenha 'direito' a ver os seus jogos transmitidos em sinal aberto. Não é triste para o SC Braga ou para todos os seus adeptos espalhados pelo Mundo: é triste para aqueles que entendem que o desporto em Portugal se cinge a dois ou três clubes e que os restantes 'vivem' apenas para fazer figura de corpo presente", pode ler-se na newsletter."Não permitiremos que nos remetam para um papel secundário. Não admitimos que a desculpa das audiências sirva sempre de justificação para tomadas de posição ultrapassadas e que apenas servem para perpetuar um sistema de catalogação do futebol português que em nada espelha o presente", acrescenta o Sp. Braga."Mesmo com as constantes tentativas de nos colocarem na sombra, somos orgulhosamente embaixadores de Portugal na Europa há muitos anos, estivemos numa final europeia na última década e exigimos respeito! Nada mais do que isto", conclui a publicação.