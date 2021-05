Sp. Braga critica ausência de adeptos na final da Taça e aponta o dedo às autoridades

O Sp. Braga insurgiu-se contra a desigualdade de critério que levou as autoridades a permitir a presença de público no Estádio do Dragão, para a final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester City, e a fechar a porta da final da Taça de Portugal aos apoiantes de Benfica e Sp. Braga.





"Faltar-nos-á, no entanto, algo absolutamente determinante na nossa ‘dinâmica de jogo’: a presença inigualável dos nossos adeptos. A Taça de Portugal é a prova na qual o calor humano mais é sentido. Do Minho ao Algarve, com passagem pelas ilhas, a conquista deste troféu faz sonhar todos os amantes do futebol. Por isso é que custa ainda mais entender a razão que leva à não existência de público no Estádio de Coimbra (nem que sejam os 10 por cento da praxe), isto na mesmíssima altura em que, no Estádio do Dragão, a UEFA se prepara para organizar a final da Liga dos Campeões com... público", refere o clube minhoto, através da newsletter semanal."O que separa os adeptos ingleses dos portugueses? Neste contexto específico, absolutamente nada. Todos os intervenientes neste jogo mereciam muito mais por parte das entidades competentes. Muito mais empenho, muito mais compreensão, muito mais clareza de ideias, muito maior igualdade, muito mais... respeito", lê-se ainda.