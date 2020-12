Sp. Braga critica governo e DGS: «O que será necessário para que deixem de aprisionar o futebol?»

O Sp. Braga voltou a focar a questão da ausência de público dos estádios e, na newsletter desta terça-feira, apontou o dedo ao governo da República e à Direção-Geral de Saúde, sugerindo que ambos estão a "aprisionar" o futebol.





"Assistimos, com assumida inveja, a alguns jogos na Premier League este fim de semana e não podemos deixar de questionar o que será necessário para que a DGS e o Governo deixem de aprisionar o futebol numa redoma estéril e sem vida. Devolvam-nos a verdadeira lógica do desporto: a partilha de emoções, de sentimentos, de tristezas e de alegrias. Devolvam-nos o calor humano, as lágrimas, os gritos e aplausos. Devolvam-nos o futebol, pois ontem... já era demasiado tarde", refere a nota semanal do Sp. Braga.A recente derrota no campeonato, frente ao Belenenses SAD, também mereceu um apontamento. O Sp. Braga assumiu as culpas pelo resultado negativo, mas não deixou de apontar "algumas decisões pouco claras por parte da equipa de arbitragem e do VAR"."Apesar de algumas decisões pouco claras por parte da equipa de arbitragem e do VAR, não nos vamos esconder nem escudar em potenciais erros alheios: perdemos por culpa própria. Ponto. Aprendemos com os erros e iremos reerguer-nos mais fortes, mais conscientes, mais ávidos por vitórias e ainda mais ambiciosos", pode ler-se.O Sp. Braga recusou ainda rótulos "megalómanos" sobre a equipa de Carvalhal, concretamente o de potencial candidato ao título: "Por muito que nos tentem colar a este ou aquele objetivo megalómano (anexando, de forma bastante clara e evidente, uma pressão-extra que nunca nos predispusemos a aceitar), as nossas metas estão bem definidas desde o primeiro dia da pré-época e assentam numa premissa transversal a todo o Clube: jogo a jogo, seja onde e contra quem for, lutaremos sempre pela vitória."