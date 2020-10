Sp. Braga de partida para a Ucrânia e sem António Salvador

O Sp. Braga está já de partida para a Ucrânia, concretamente para a cidade de Zaporizhya, onde irá medir forças com o Zorya na segunda jornada do Grupo G da Liga Europa na quinta-feira. O voo charter estava marcado para as 15 horas.





Contrariamente ao habitual no passado, a comitiva entrou pela zona VIP do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e não incluía António Salvador. O presidente dos arsenalistas viaja apenas amanhã para aquela cidade banhada pelo rio Dniepre, tendo em conta que hoje marcará presença na Assembleia Geral da SAD bracarense.Refira-se que o técnico Carlos Carvalhal leva 25 jogadores para este compromisso com o Zorya, que começa às 17h55 desta quinta-feira (19h55 no fuso horário ucraniano) e que terá arbitragem de Giorgi Kruashvili , da Geórgia.