Sp. Braga demarca-se da falha de videovigilância na final da Allianz Cup

O Sp. Braga reagiu, ao final da tarde desta quarta-feira, à notícia avançada pelo Correio da Manhã, dando conta de um apagão no sistema de videovigilância do Estádio Municipal durante o jogo entre o Sp. Braga e o FC Porto, a final da Allianz Cup. Um episódio que impediu a captação de imagens do momento em que foram arremessadas tochas por parte dos adeptos arsenalistas.





Em comunicado, o emblema minhoto rejeita responsabilidade no sucedido, lembrando que a Allianz Cup é um evento organizado pela Liga Portugal e, como tal, "não teve qualquer interação ou manuseamento" do sistema de videovigilância. O Sp. Braga referiu ainda a existência de uma outra empresa privada envolvida no processo de segurança da Allianz Cup."Face às notícias desta quarta-feira, dando conta de uma falha no sistema de CCTV do Estádio Municipal, o SC Braga esclarece que não foi promotor de qualquer um dos jogos realizados durante a Final Four da Allianz Cup nem participou na sua organização, cabendo à Liga Portuguesa de Futebol Profissional tal responsabilidade.Em especial quanto ao sistema de videovigilância, o SC Braga informa que não sendo o promotor do espetáculo desportivo não teve qualquer interação ou manuseamento do mesmo, cabendo tal tarefa ao promotor e às forças de segurança.Mais se esclarece que em termos de segurança do recinto desportivo, e para além da Polícia de Segurança Pública, a mesma esteve a cargo da Girpe-Segurança Privada Lda., que é uma empresa estranha ao SC Braga (que como é público tem parceria com a empresa 2045)."