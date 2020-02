Sp. Braga desconhece "qualquer investigação em curso" e sublinha "lisura dos atos de gestão"

O Sp. Braga assegura desconhecer "qualquer investigação em curso" e que não recebeu qualquer "contacto das autoridades no sentido de prestar qualquer informação adicional àquela que é de acesso público e que está devidamente verificada e validada pelos auditores e pelos reguladores, bem como pelas regulares fiscalizações da Autoridade Tributária". Em causa está a notícia avançada pela Sábado esta quinta-feira que dá conta de que o Ministério Público (MP) e a Autoridade Tributária (AT) têm cinco megainquéritos abertos por suspeitas de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais: o Sp. Braga e o presidente António Salvador estão entre os visados, a par de outros clubes, dirigente, agentes, empresários, empresas e dezenas de jogadores de futebol.



Leia o comunicado na íntegra:





"A revista Sábado noticia, na sua edição desta quinta-feira, que decorre um inquérito que visa diversos clubes e agentes desportivos, entre os quais o FC Porto, o SL Benfica, o SC Braga, o Vitória SC, o Estoril Praia, o CS Marítimo e o Portimonense SC.A SC Braga, SAD informa que desconhece qualquer investigação em curso e que não recebeu nenhum contacto das autoridades no sentido de prestar qualquer informação adicional àquela que é de acesso público e que está devidamente verificada e validada pelos auditores e pelos reguladores, bem como pelas regulares fiscalizações da Autoridade Tributária.Como sempre tem vincado, a SC Braga, SAD e os seus responsáveis estão seguros da lisura dos atos de gestão praticados e estarão sempre disponíveis para ceder toda a documentação e informação necessária, cientes de que a mesma é taxativa quanto ao detalhe de cada operação realizada por esta Sociedade e pelos seus responsáveis.Não obstante, a SC Braga, SAD lamenta e repudia a publicação de informação que é lesiva do seu bom nome, reservando-se o direito de reclamar, nas sedes próprias, as devidas responsabilidades por tais notícias".