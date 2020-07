Sp. Braga despede-se de Wilson Eduardo

O Sp. Braga publicou esta sexta-feira uma mensagem de despedida a Wilson Eduardo. O jogador português de 29 anos termina a ligação a clube ao fim de cinco temporadas.





Atingiu a marca de centenário , vestiu a braçadeira, ajudou nas conquistas e ergueu troféus.



Wilson Eduardo deixa de fazer parte da Legião, mas será, para sempre, um dos nossos! pic.twitter.com/avbhEqTiX5 — SC Braga (@SCBragaOficial) July 3, 2020

Wilson Eduardo realizou 154 partidas ao serviço dos arsenalistas, onde apontou 45 golos, depois ter chegado do Sporting em 2015/2016."São tantos os momentos, tantas as alegrias, tantas as emoções que o camisola 7 proporcionou, que terá para sempre um lugar no coração de todos os bracarenses. Marcou a diferença pela sua irreverência e contribuiu para as conquistas da Taça de Portugal em 2016 e da Taça da Liga esta temporada. No ouvido ficará para sempre a voz dos adeptos a cantar pelo seu nome, na memória os seus momentos mágicos no relvado e no coração a sua entrega pelo Braga. Obrigado, Wilson!", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial.O Sp. Braga divulgou igualmente um vídeo no Twitter no qual mostra alguns dos melhores momentos de Wilson Eduardo ao serviço do clube.