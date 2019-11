Sp. Braga destaca operação de segurança no dérbi com o V. Guimarães

Dada a envolvência do V. Guimarães-Sp. Braga (0-2) e a perspetiva de uma forte adesão dos adeptos dos dois grandes rivais do Minho, as forças policiais não estiveram com meias medidas para manter a segurança, evitando os problemas da época passada. Além de o dispositivo policial nas imediações do estádio D. Afonso Henriques ter sido reforçado, as autoridades alargaram o perímetro de segurança na zona de entrada dos autocarros, que, de resto, entraram no estádio sem incidentes. Já esta segunda-feira, o Sp. Braga felicitou a operação de segurança através de um comunicado divulgado no site do clube."Cumprindo o seu papel de defesa dos adeptos e da sua segurança, a Direção do SC Braga denunciou as várias falhas flagrantes ocorridas ao longo da última época nas operações de acesso e de permanência nos recintos desportivos. Às exposições públicas efetuadas juntaram-se muitas reuniões e contactos com as entidades responsáveis, sempre com o fim único de garantir o tratamento devido aos adeptos que apaixonadamente seguem a sua equipa e que têm de o fazer em segurança e vendo salvaguardados todos os seus direitos.Dando sequência aos esforços feitos ao longo do último ano, o SC Braga foi intransigente na elaboração de um plano eficaz para que tudo corresse na perfeição na deslocação dos seus 1500 adeptos que acompanharam a equipa a Guimarães. É justo o reconhecimento, nesta hora de balanço, do sucesso da operação, cabendo pois uma palavra de apreço que dirigimos a todos os profissionais que permitiram que este domingo tivéssemos uma verdadeira festa do futebol, tal e qual como ela deve sempre ser.Cumpre saudar de uma forma muito particular o Comando Distrital de Braga da Polícia Segurança Pública, inexcedível no acompanhamento do transporte dos nossos adeptos, no seu encaminhamento em caixa de segurança e na sua entrada atempada no Estádio D. Afonso Henriques, bem como no eficaz regresso a Braga. A organização da PSP provou a sua competência, o mesmo se aplicando relativamente à proteção da equipa, cuja deslocação decorreu sem incidentes e em claro contraponto com os lamentáveis acontecimentos da época passada, quando a entrada no recinto se fez sob forte chuva de pedras.Quando tudo funciona no limiar da perfeição, o futebol português é valorizado e fideliza os seus adeptos, afinal de contas o seu bem mais precioso. Espera-se e exige-se que tal eficácia se continue a verificar, cabendo ao SC Braga o mesmo papel na ação vigilante que continuará a efetuar sobre todas as operações de segurança respeitantes a jogos das suas equipas.Os nossos adeptos mostraram ontem, desde o aquecimento até final do encontro, que o SC Braga tem uma das melhores massas associativas do futebol português, como muito bem foi salientado pelo jogador Paulinho e pelo nosso treinador, Ricardo Sá Pinto. Foi com eles e para eles que a equipa conseguiu mais esta vitória".