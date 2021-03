Sp. Braga: «Desviámo-nos das cascas de bananas que nos têm tentado colocar»

Terça-feira, dia de newsletter do Sp. Braga, desta vez com enfoque na forma como tem sido avaliado o rendimento da equipa de Carvalhal a partir do exterior. Os minhotos falam de "cascas de banana" e até de "estratégias de pressão descaradas".





"Não é por nos tentarem arrastar diariamente para outro tipo de objetivos que iremos alterar o nosso rumo. Desviámo-nos das cascas de bananas que nos têm tentado colocar e mantemos os pés bem assentes no chão. Sabemos aquilo que valemos enquanto equipa; temos consciência dos desafios que teremos pela frente; mas nunca iremos gerir as nossas expectativas com base nas observações que nos chegam de fora. A nossa confiança será sempre mais forte do que estratégias de pressão injetadas na comunicação social, que têm tanto de descaradas como de ultrapassadas", pode ler-se.Esta newsletter surge na ressaca do empate (2-2) em Famalicão e na antecâmara da importante receção ao Benfica. "Resiliência, resistência, reação e confiança. Não olhamos para trás nem para o que já foi feito; só pensamos no que há ainda para fazer. O jogo com o Famalicão servirá para continuarmos a evoluir enquanto equipa, mas é já um episódio bem enquadrado no passado. Agora, olhos postos no Benfica, apenas e só porque é o próximo adversário. Jogo a jogo. Ganhar. Sempre!", aponta o Sp. Braga.O Sp. Braga elogiou a chamada de Abel Ruiz à formação espanhola que irá disputar o Europeu sub-21. "É algo que nos enche de orgulho. Nunca duvidamos das capacidades do nosso camisola 9 e esta chamada não é mais do que a confirmação do trabalho que tem sido desenvolvido no SC Braga", refere o clube, já depois de ter abordado o possível regresso dos adeptos: "Temos a convicção de que irão estar connosco muito em breve e de que tudo será feito para que o regresso dos adeptos seja feito em segurança, mas o mais rapidamente possível."