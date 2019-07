Sp. Braga divulga imagens da preparação para a época... 2069/70

Ao longo dos últimos dias, as redes sociais têm sido tomadas de assalto por uma tendência particular, com os utilizadores das mais variadas plataformas a partilharem imagens próprias alteradas por um filtro de envelhecimento de uma aplicação.





Ora, quem não quis ficar de fora da brincadeira foi o Sp. Braga, que através dos meios oficiais divulgou o resultado do mesmo filtro quando colocado sobre as imagens dos jogadores. "Pre-Season 2069/70 dos Gverreiros do Minho", escreveu o emblema arsenalista, numa fotogaleria em que surgem caras como Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Murilo, Eduardo, Xadas, Ricardo Esgaio e Lucas.