Sp. Braga divulga "manifesto" sobre horários dos jogos: «Não queremos matar o futebol»

O Sp. Braga divulgou esta segunda-feira um dossiê sobre os "horários do SC Braga, da Liga NOS e do futebol europeu"."'Horários indecentes'. O grito de revolta não ignora que o futebol de 2019 não é igual ao futebol do século XIX, mas a matemática de quem tem de gerir a indústria da multiplicação da distribuição através da TV e das plataformas digitais não pode significar a subtração de espectadores aos estádios. Portugal tem tratado melhor o adepto de sofá do que o adepto de bancada, mas nem o espectáculo televisivo pode subsistir numa lógica de agressão a quem faz parte da moldura do jogo, completando-o e enriquecendo-o. Sem adeptos nos estádios, o nosso futebol é mais pobre", pode ler-se no site dos bracarenses no comunicado que lança o estudo que está dividido em quatro partes E prosseguem: "Sim, é verdade que o Sp Braga é a equipa em Portugal que joga mais tarde. Sim, é verdade que Portugal tem o campeonato onde menos se joga aos fins-de-semana. Sim, é verdade que o Sp. Braga, comparando-se com equipas de igual destaque de outros campeonatos, constata diferenças significativas nos horários a que joga. A informação que aqui partilhamos é uma base de reflexão comum. Não é uma manifestação contra ninguém, é um manifesto a favor do futebol português. Não é o fim da discussão, é o início de um processo de mudança que todos reclamamos. Porque não queremos matar o futebol."