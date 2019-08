Sp. Braga doa 1.800 euros a instituição graças às partilhas do vídeo de Galeno

O Sp. Braga, tal como referimos ontem, lançou um movimento de solidariedade aquando da apresentação de Galeno como reforço. A ideia era, durante 24 horas, somar o maior número possível de partilhas do vídeo do clube no Facebook e cada partilha renderia um euro para uma instituição da cidade. Ora, o resultado foi anunciado há instantes: 1.800 partilhas e, assim, 1.800 euros vão ser entregues ao Centro Novais e Sousa.





Esta Instituição bracarense aplica-se na promoção do desenvolvimento integral, dos direitos e da qualidade de vida das pessoas com deficiência mental. Esta foi uma forma do Sp. Braga contribuir para uma campanha de angariação de fundos visando a construção de um lar residencial para a Instituição."Missão cumprida", escreveu o Sp. Braga no seu Facebook.