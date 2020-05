Sp. Braga doa alimentos para organização distribuir por famílias carenciadas

Mais um ato solidário a envolver o Sp. Braga em tempos de pandemia e de dificuldades vividas por muitas famílias e até instituições. O plantel principal promoveu, hoje, uma recolha de alimentos e bens de primeira necessidade para auxiliar o projeto 'Refood', uma organização que se destina a distribuir este tipo de bens a famílias carenciadas.





Ora, a 'Refood' também foi sentindo algumas dificuldades em dar continuidade à sua missão ao longo dos últimos tempos, pelo que o contributo do Sp. Braga visa "ajudar a 'Refood' a continuar a fazer a diferença na comunidade", de acordo com uma nota divulgada pelo clube.Nas imagens divulgadas pelo Sp. Braga, são visíveis vários jogadores do plantel de Custódio a contribuir para a angariação de alimentos e até o presidente António Salvador deu o exemplo. Todos devidamente protegidos com máscara, como mandam as regras nesta fase do combate à Covid-19."A adesão do plantel tem a simbólica mensagem de que, nesta fase, todo o apoio particular é fundamental para a ação da 'Refood', até porque a atividade da restauração se retraiu e a distribuição de excessos reduziu drasticamente", lê-se.O Sp. Braga lembrou ainda que, através do projeto social 'SC Braga Solidário', tem colaborado com a referida instituição ao longo dos anos, por exemplo cedendo as sobras alimentares do catering servido nos jogos do Estádio Municipal para que a 'Refood' as faça chegar a quem mais necessita.Este é apenas mais um ato solidário a envolver o Sp. Braga nos últimos tempos. O emblema arsenalista já tinha doado 10 ventiladores, milhares de máscaras e fatos de proteção ao Hospital de Braga, também já tinha anunciado uma campanha para oferecer publicidade gratuita (no site, redes sociais e na Next) a pequenas e médias empresas do distrito afetadas pelos efeitos nefastos da Covid-19, entre outras ações inclusive particulares de jogadores, também elas importantes nesta fase.