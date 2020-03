Sp. Braga e Boavista defrontam-se no... Jogo do Sério

Depois dos duelos virtuais entre as equipas da Liga NOS no FIFA 20, eis que há um novo jogo que será realizado este domingo. Em boa verdade não é assim tão novo, já que é o bem conhecido Jogo do Sério.





O frente a frente será entre o Sp. Braga e o Boavista, colocando frente a frente o avançado bracarense Paulinho e o defesa-central axadrezado Ricardo Costa. Um confronto que está agendado para as 17 horas e que promete ser cómico e... pouco sério.Sp. Braga e Boavista defrontam-se, igualmente, este domingo no FIFA 20, mas aí estão frente a frente Abel Ruiz e Tomás Reymão.