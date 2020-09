Sp. Braga e o penálti sobre Marega: «E se as cores da camisola fossem outras?»

O Sp. Braga questionou esta terça-feira a decisão do árbitro João Pinheiro em assinalar penálti no lance entre Raúl Silva e e Marega no jogo frente ao FC Porto da 1.ª jornada da Liga NOS. Na primeira newsletter dos minhotos, "Voz da Legião", os arsenalistas sublinham ainda os "detalhes" que decidiram o encontro que terminou com uma derrota para a turma de Carlos Carvalhal (3-1).





"O SC Braga não foi feliz frente ao FC Porto. A bomba de Castro (21’) colocou-nos na frente do marcador, mas numa altura em que os dois treinadores já pensavam no que iam dizer às respetivas equipas no intervalo, eis que surgem dois golos de rajada por parte do nosso adversário. O penálti assinalado por alegada falta de Raúl Silva (45’+3) sobre Marega levanta várias dúvidas: será que a mesma falta teria sido assinalada no meio-campo? E se as cores das camisolas fossem outras? Ou a área fosse a contrária? Pois... nunca saberemos, não é? O que é uma pena, diga-se", pode ler-se na newsletter dos bracarenses.E prosseguem: "Parece um lugar comum, mas este foi um jogo amplamente decidido nos detalhes: no fora de jogo arrancado a ferros a Abel Ruiz (8 centímetros) e no bocado de relva no qual a bola 'saltitou' antes do remate de Ricardo Horta (48'). Pormenores que acabaram por definir o vencedor e que jogaram, invariavelmente, contra nós".