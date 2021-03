Sp. Braga e os "três do costume": «Agora que o pódio já está mais perto das vontades e necessidades...»

Se em Famalicão, o empate a duas bolas fez o Sp. Braga cair de 2.º para 3.º lugar da tabela, a derrota com o Benfica provocou a queda para fora do pódio do campeonato, agora composto por Sporting, FC Porto e Benfica.





"Agora que a ‘fotografia do pódio’ já está mais perto das vontades e necessidades dos três do costume e de toda a estrutura que continua a alimentar este fenómeno castrador da evolução do futebol em Portugal, cabe-nos cerrar os dentes, acertar agulhas e enfrentar a última fase da temporada com a ambição que nos marca e a qualidade que nos define. Uma coisa é certa: vão ter de contar connosco até ao derradeiro minuto da época. Custe o que custar. Custe a quem custar", aponta a newsletter do clube bracarense.A propósito do encontro de Famalicão, e tal como o nosso jornal já noticiou na edição de hoje , os guerreiros desafiam o Conselho de Arbitragem e até a Sport TV a divulgarem as imagens que sustentam a decisão do árbitro Manuel Oliveira e do VAR Rui Oliveira ao ter sido assinalado penálti sobre Ricardo Horta, que permitiu aos guerreiros restabelecerem a igualdade a uma bola após golo inicial famalicense - o jogo terminou empatado 2-2."Por último, e de forma a encerrar de uma vez por todas as dúvidas no encontro com o Famalicão – que de repente passou a ser de interesse nacional –, desafiamos o Conselho de Arbitragem e a Sport TV a divulgarem as imagens do VAR, as quais validaram a decisão de Manuel Oliveira em assinalar penálti por falta de Gustavo Assunção sobre Ricardo Horta. Será uma excelente forma de defender a verdade desportiva e a própria arbitragem portuguesa", refere a newsletter.