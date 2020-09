Sp. Braga empata com Valladolid em jogo-treino

O Sp. Braga defrontou o Valladolid este sábado, tendo o 2-2 sido o resultado final no fim dos 90 minutos. O conjunto liderado por Carlos Carvalhal esteve mesmo a perder por dois golos de desvantagem, mas conseguiu reagir e chegar à igualdade.





O primeiro golo da partida aconteceu à passagem do minuto 34, com um autogolo de Bruno Viana. A abrir a segunda parte, os espanhóis voltaram a fazer mexer o marcador, com Joaquín a marcar de cabeça na sequência de um canto. A partir daí, os arsenalistas assumiram as despesas do encontro e conseguiram marcar dois golos. O primeiro de penálti, por intermédio de Paulinho, e o segundo com um remate ao segundo poste de Ricardo Esgaio.Este foi o segundo jogo do dia do Sp. Braga, já que os minhotos já tinham vencido o Santa Clara por 3-1 de manhã.