Sp. Braga empata sem golos diante do Estrela da Amadora

O Sp. Braga não foi além de um empate sem golos diante do Estrela da Amadora, num jogo de preparação realizado em Albufeira e integrado no estágio que os arsenalistas estão a realizar no Algarve.





Este foi o quarto jogo da pré-temporada do Sp. Braga, depois dos triunfos por 4-3 sobre o Vizela, por 1-0 diante do Trofense e 4-0 contra o Moreirense. Seguem-se os ensaios contra o Farense, esta sexta-feira à noite, e Portimonense, no sábado de manhã.Este foi o onze do Sp. Braga no encontro com o Estrela da Amadora: Tiago Sá; Bruno Rodrigues, Guilherme, Buta; Fabiano, Ryller, Lucas Mineiro, Galeno; Lucas Piazon, Rui Fonte e Vítor Oliveira.Ao longo da partida, Carlos Carvalhal lançou ainda Mario González, Fransérgio, Fábio Martins, Abel Ruiz, Sequeira, João Novais e Roger. Esta foi, aliás, a primeira aparição de Fransérgio num jogo de pré-temporada, ele que esteve em quarentena por ter viajado do Brasil e só na última semana integrou os trabalhos.(notícia atualizada às 22h04)