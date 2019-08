Sp. Braga empresta Andrej Lukic ao Sheriff

Está resolvido mais um dossiê no Sp. Braga. Andrej Lukic vai passar a jogar no campeonato da Moldávia, ao serviço do Sheriff Tiraspol. O defesa-central croata, de 25 anos, segue emprestado pelos arsenalistas, num acordo válido por uma temporada e meia.





Recorde-se que a Moldávia, país do leste europeu localizado entre a Roménia e a Ucrânia, pratica um calendário desportivo diferente do da grande maioria dos países do velho continente. A temporada começou em março e, atualmente, o Sheriff é o líder isolado do campeonato moldavo e tem já 28 jogos oficiais disputados. O Sheriff, de resto, joga esta quinta-feira na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, diante dos albaneses do Partizani.Andrej Lukic já foi anunciado oficialmente como novo reforço da equipa de Tiraspol, orientada pelo croata Zoran Zekic. O treinador, refira-se, já orientou Lukic no Osijek, antes deste ter rumado ao Sp. Braga. O defesa-central ingressou no emblema arsenalista em janeiro de 2018, tendo assinado até 2022. Na época passada esteve cedido aos gregos do Apollon Smyrnis e aos holandeses do Emmen.