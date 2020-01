Sp. Braga empresta central Pablo Santos ao Rubin Kazan

Pablo Santos, de 27 anos, não vai continuar no Sp. Braga na segunda metade da temporada. O defesa-central brasileiro vai competir na liga russa, ao serviço do Rubin Kazan, para onde segue a título de empréstimo, com opção de compra no valor de 2,5 milhões de euros, segundo apurámos.





O jogador, vinculado aos arsenalistas até 2023, cumpriu 20 desafios ao longo desta temporada, mas desde a chegada do técnico Rúben Amorim perdeu espaço e não somou mais nenhum minuto de utilização, tendo estado no banco apenas no duelo com o Tondela.Cedo se percebeu que o destino de Pablo não passaria pela Pedreira, atendendo a este contexto mas também à vontade manifestada pelo treinador em reduzir o plantel. Além de Pablo, já tinham saído neste mercado de inverno Lucas Cunha, Caju, Agbo, Claudemir e Hassan, que foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Olympiacos.O Rubin Kazan é o atual 13.º classificado do campeonato da Rússia.