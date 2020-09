Sp. Braga empresta Samuel Costa ao Almería

O Sporting de Braga anunciou, esta quinta-feira, o empréstimo de Samuel Costa ao Almería, equipa liderada pelo treinador português José Gomes que milita no segundo escalão espanhol, informação que já tinha sido durante o dia de hoje adiantada por Record.





UD Almería e @SCBragaOficial concordaram sobre o emprestamo com opção de compra de Samú. pic.twitter.com/jFKcmXtlqG — UDAlmeriaPOR (@UDAlmeriaPOR) September 10, 2020

Em comunicado, os bracarenses informaram que o jovem médio, de apenas 19 anos, será cedido por uma temporada ao conjunto da LaLiga2, ficando ainda contemplada uma cláusula de opção de compra.Com a camisola principal do Sp. Braga, o internacional sub-20 português realizou apenas 45 minutos, num encontro diante do FC Porto, a contar para a 34.ª jornada da Liga NOS 2019/20, que terminou com um triunfo minhoto por 2-1.