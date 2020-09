Sp. Braga empresta Sanca à Académica

O Sp. Braga anunciou ter chegado a acordo com a Académica para o empréstimo de Leandro Sanca, jovem extremo de 20 anos que rodará na Briosa até ao final desta temporada.





O jogador esteve a trabalhar com o plantel principal arsenalista, comandado por Carlos Carvalhal, depois de se ter estreado em competição oficial pela equipa principal ainda na época passada. Entretanto, nas últimas semanas, tinha sido colocado na equipa B, pelo que esta cedência faz com que Sanca tenha espaço competitivo no futebol profissional.