Sp. Braga empresta Xadas aos belgas do Mouscron

O médio ofensivo Xadas vai jogar nos belgas do Mouscron até ao final da temporada por empréstimo do Sporting de Braga, revelou hoje fonte do clube minhoto da I Liga de futebol.

O Mouscron, último classificado do campeonato da Bélgica, ainda sem qualquer vitória em oito jornadas, fica com opção de compra do internacional sub-21 português no final da época, por seis milhões de euros.

Depois de uma época promissora nos bracarenses, em 2017/18, Xadas esteve muito perto de assinar pelo Monaco no verão de 2018, mas uma lesão de última hora impediu-o.

Com dificuldades em voltar a impor-se no Sporting de Braga, o jogador de 22 anos foi emprestado ao Marítimo na segunda metade da época passada.