Sp. Braga entra em semana eleitoral: eis as regras a cumprir pelos sócios

É já esta sexta-feira que os sócios do Sp. Braga serão chamados às urnas para eleger os órgãos sociais para o próximo quadriénio (2021-2025). A única lista apresentada ao sufrágio é encabeçada por António Salvador, presidente em funções desde 2003.





O ato eleitoral vai decorrer no Altice Fórum entre as 10 e as 22 horas. Um período alargado num espaço amplo e que permitirá a afluência dos associados salvaguardando todas as normas de segurança relacionadas com os tempos de pandemia.Os sócios terão de utilizar máscara permanentemente, lavar ou desinfetar as mãos com frequência, respeitar as lotações máximas indicadas em cada espaço e manter o distanciamento social de, no mínimo, dois metros. Terão ainda de levar a sua própria caneta e, claro, o respetivo cartão de sócio.Apenas poderão exercer o direito de voto os sócios inscritos até 31 de dezembro de 2020, com mais de 18 anos de idade e com todas as quotas em dia. Quem não as tiver, pode regularizá-las no próprio dia da votação nos locais habituais ou mesmo no Altice Fórum.