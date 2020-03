Sp. Braga entrega aos jogadores plano de treinos a realizar em casa

O Sp. Braga, seguindo a recomendação decretada pela Liga e FPF, suspendeu os treinos da equipa principal de futebol, por tempo indeterminado. Os jogadores arsenalistas receberam indicações claras por parte dos responsáveis do clube, no sentido de se manterem em suas habitações e respeitarem as recomendações que já haviam sido lançadas pelas autoridades de saúde, nomeadamente o isolamento social.





Para fazer face a este período sem competição, devido ao surto de coronavírus, o Sp. Braga entregou a todos os seus jogadores um plano de treinos para os próximos dias. O objetivo é que cada jogador procure manter a condição física, bem como as rotinas habitualmente praticadas em circunstâncias normais, relativamente às horas, às refeições, ao trabalho ou até ao descanso, por forma a que o impacto desta paragem seja atenuado.Ainda que à distância, os jogadores estarão a ser monitorizados pelos responsáveis arsenalistas, uma vez que o clube disponibiliza acompanhamento permanente aos seus elementos. Por se tratar de uma suspensão sem prazo definido, o plano entregue aos jogadores será atualizado se necessário ao longo dos próximos dias.Este plano de ação foi cuidadosamente ponderado pelos responsáveis do Sp. Braga, depois de ter sido decretada, ontem, a suspensão dos jogos dos campeonatos profissionais, bem como a recomendação da suspensão dos treinos. Já hoje, sexta-feira, os minhotos deram a conhecer ao grupo de trabalho liderado por Custódio este plano.