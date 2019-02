Sp. Braga entregou equipamentos, chuteiras e bolas ao GD Porto D'Ave

O Sp. Braga visitou, na passada quinta-feira, as instalações do GD Porto D'Ave, a fim de entregar equipamentos, chuteiras e bolas ao emblema da Póvoa de Lanhoso, que nae ficou sem grande parte dos recursos que tinha ao seu dispôr.O emblema arsenalista não ficou indiferente ao sucedido e, na altura, colocou-se imediatamente à disposição para ajudar com o que pudesse, uma ação que concluiu na quinta-feira com a entrega do material solicitado Os bracarenses fizeram-se representar nesta ação por Alan, Diretor das Realções Institucionais, que sublinhou a importância deste tipo de gestos em situações de aperto, recordando um episódio semelhante que aconteceu com o Sp. Braga, aquando de uma visita ao Marselha."Ficamos chateados quando acontecem coisas destas. Já aconteceu connosco na Liga Europa, contra o Olympique de Marselha, e não fiquei nada contente… Sei o que sentem os jogadores e quero deixar aqui um apelo a todos os que possam apoiar. Nós, Sp. Braga, já estamos a ajudar, esperamos que mais gente se junte a esta causa e ajude o GD Porto D’Ave a sair desta situação", referiu o dirigente arsenalista.Artur Maia, presidente do GD Porto D'Ave, ficou sensibilizado com a postura do Sp. Braga e do seu homólogo António Salvador, com quem conversou após o assalto. "O presidente do Sp. Braga disse logo que estava disposto a ajudar. Nós enviamos um e-mail, foi-nos dito o material que tinham e que aquele que não tinham iam tentar arranjar. Eu agradeci-lhe e, entretanto, ele também me convidou para estar presente no jogo de domingo contra o GD Chaves, mas nós temos aqui um jogo muito importante com o Santa Eulália e vou ter marcar presença neste jogo. Gostaria imenso de aceitar o convite, mas ele também me disse que ficaria para outra altura. Fiquei com o contacto dele e quando for possível irei com muito gosto", revelou o líder da formação da Póvoa de Lanhoso.