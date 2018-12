Sp. Braga esgota bilhetes para a visita à Luz

O Sp. Braga anunciou, esta sexta-feira, que os 1.500 bilhetes que colocou à venda para a visita ao Estádio da Luz se encontram, agora, esgotados.Numa nota emitida no seu site oficial, o emblema arsenalista revelou que chegou a acordo com as águias para obter ingressos a um preço mais acessível do que aquele que ficou estipulado como sendo o mais barato para o público geral, em detrimento da "quota regulamentar".Para além disso, os bracarenses informam que irão oferecer a viagem de autocarro aos associados que forem assistir ao jogo.O SC Braga informa os seus associados que os bilhetes para o jogo do próximo domingo se encontram esgotados.O clube aproveita para esclarecer que:– Tendo o SL Benfica estabelecido na bilhética para este encontro que a categoria de público mais acessível seria de 20€, o SC Braga procurou um acordo que permitisse aos seus sócios usufruir de um preço vantajoso, inferior àquele que o clube visitado praticou para as restantes categorias de público a ele afetas;– Nesse âmbito, foi possível assegurar 1500 ingressos ao custo de 10€, melhorando-se as condições comparativamente com a época passada, em que houve uma primeira remessa ao preço de 10€ e uma segunda remessa ao preço de 15€, tendo-se no total vendido 485 bilhetes;– Obviamente, tal acordo foi obtido em detrimento da quota regulamentar, que a ser requisitada implicava a cobrança dos valores definidos pelo SL Benfica para as categorias de público. Conhecendo o volume de adeptos que o SC Braga tem tido nas últimas deslocações ao Estádio da Luz, entendeu-se que a negociação efetuada era a que melhor servia os sócios do clube;– O SC Braga entendeu ainda oferecer a viagem aos associados que pretendam acompanhar a equipa, assumindo um encargo que na última deslocação àquele estádio para a Liga NOS foi cobrado a 17,5€ para sócios e a 19€ para não sócios;– O SC Braga congratula-se com a fantástica adesão dos seus adeptos e com o grande interesse que este jogo tem suscitado, quer face à excelente campanha da equipa, quer face às condições únicas que o clube assegurou para que 1500 dos seus sócios pudessem deslocar-se a Lisboa;– Naturalmente, e em função da procura, a Direção solicitou ao SL Benfica, esta quarta-feira, nova remessa de bilhetes para os seus associados, o que não foi possível face à lotação esgotada para os sectores anexos;– O entusiamo dos associados que vão estar no Estádio da Luz será certamente acompanhado pelo fervor de todos aqueles que ficarão a torcer pela equipa em Braga e noutros pontos do País.