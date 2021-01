Sp. Braga fala em Sporting 'cínico, cirúrgico e eficaz' e aponta 'única boa notícia que fica' depois do jogo

O Sp. Braga saiu derrotado de Alvalade no passado sábado (2-0) e, esta terça-feira, sublinhou que só se pode queixar de si próprio.





"'Nenhum Guerreiro trava batalhas sozinho'. Em Alvalade, não fomos felizes. E, em abono da verdade, só nos podemos queixar de nós próprios. Fomos melhores em grande parte do jogo? Sem dúvida. Mas o nosso adversário foi cínico, cirúrgico e eficaz. Agora, já só pensamos no próximo desafio e na forma como vamos ultrapassar o Marítimo. Por ser o próximo, este será o jogo mais importante das nossas vidas. 100 por cento de respeito; 0 por cento de receio. Sempre!", pode ler-se na sua newsletter semanal.E prosseguem com uma... 'farpa': "A única boa notícia que fica depois deste jogo é que, provavelmente, só voltaremos a ouvir rumores sobre as acesas negociações e iminentes saídas de Paulinho e Ricardo Horta lá para a altura em que se começar a pensar na Final Four da Taça da Liga..."