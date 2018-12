Sp. Braga fala em "violência gratuita" da PSP na Luz e apresenta queixa

Carga policial sobre os adeptos do Sp. Braga na Luz deixou até crianças em pânico Carga policial sobre os adeptos do Sp. Braga na Luz deixou até crianças em pânico

O Sp. Braga condenou de forma veemente a atuação da PSP no Estádio da Luz, durante o encontro com o Benfica, falando em "violência gratuita" por parte das forças de autoridade. Num comunicado no seu site, os minhotos acusam a polícia de "carregar indiscriminadamente sobre todos os adeptos, levando a situações de autêntico pânico e desespero entre os presentes, incluindo crianças, mulheres e idosos."Um comportamento "lamentável e repugnante", em imagens "chocantes que ferem não apenas o nosso conceito de desporto, mas o nosso conceito de sociedade e de comunidade". Nesse sentido, o Sp. Braga vai "denunciar imediatamente às entidades competentes para que se apure cabalmente a responsabilidade sobre a violência gratuita exercida sobre os adeptos.""O SC Braga recebeu com estupefação os relatos e as imagens dos atos de violência gratuita praticados pela Polícia de Segurança Pública durante o intervalo do jogo deste domingo.Na caixa de segurança afeta ao nosso clube, as forças de intervenção carregaram indiscriminadamente sobre todos os adeptos, levando a situações de autêntico pânico e desespero entre os presentes, incluindo crianças, mulheres e idosos.Sendo obviamente lamentável e repugnante o comportamento assumido por quem tem o dever de zelar pela segurança pública, torna-se ainda mais incompreensível que o abuso da força tenha decorrido não de qualquer comportamento ofensivo praticado pelos adeptos do SC Braga, mas antes da incapacidade da PSP em levar a cabo uma recolocação dos adeptos na própria caixa de segurança à míngua de qualquer necessidade ou explicação.As imagens difundidas através das redes sociais são chocantes e ferem não apenas o nosso conceito de desporto, mas o nosso conceito de sociedade e de comunidade. É inadmissível que Portugal conviva com tais comportamentos, traumatizantes para as nossas gerações mais jovens e indignas de um País que exige confiança nas suas instituições.A Direção do SC Braga manifesta o seu profundo incómodo com o ataque aos seus adeptos e não pode conviver com as imagens de pânico de crianças que, vivendo a paixão pelo jogo e pelo seu clube, são confrontadas com uma selvajaria digna de um País terceiro-mundista e que levou mesmo a que alguns adeptos tivessem de receber tratamento hospitalar.Os atos praticados pela PSP vão merecer denúncia imediata às entidades competentes para que se apure cabalmente a responsabilidade sobre a violência gratuita exercida sobre os adeptos."