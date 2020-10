Sp. Braga faz doação para ajudar criança que luta contra cancro

O plantel do Sp. Braga teve mais uma ação solidária, depois de várias durante os meses críticos da Covid-19 que coincidiram com a fase de confinamento da equipa. Desta vez, o grupo de trabalho agiu em prol do pequeno Tomás, de apenas 7 anos, mas que luta como gente grande contra um cancro desde o ano passado.





Ora, a imagem mostra Rui Fonte e Carlos Carvalhal com duas camisolas oficiais do Sp. Braga. Uma delas tem o nome da criança e é mesmo para Tomás ficar com ela, autografada por todos os jogadores arsenalistas e técnicos. A outra tem o nome e o número de Ricardo Horta nas costas, uma das figuras de proa da equipa. Foi também autografada e esta, sim, destina-se a ser leiloada e todo o valor angariado irá reverter a favor da causa de Tomás.Esta família de Braga tenta encontrar soluções para derrubar o Neuroblastoma que foi diagnosticado a Tomás. Segundo uma publicação disponível na página de Facebook, o menino já "passou por 8 ciclos de quimioterapia, uma cirurgia altamente invasiva, um autotransplante onde sofreu confinado a um quarto durante um mês e meio, vários ciclos de radioterapia e três ciclos de imunoterapia invasiva e ainda assim recuperava sempre e sorria".Após vários tratamentos "ineficazes" em Portugal, a família pretende agora avançar para Barcelona e Estados Unidos da América. São tratamentos altamente caros e a família de Tomás partilhou uma referência bancária para que quem quiser contribuir monetariamente para esta causa o possa fazer: IBAN PT50 0007 0000 0051 0803 9412 3.