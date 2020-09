Sp. Braga fecha pré-temporada com jogos frente a Gil Vicente e Farense

O Sp. Braga revelou esta segunda-feira que vai defrontar o Gil Vicente e o Farense no encerramento da pré-temporada. O encontro frente aos gilistas realiza-se na quarta-feira às 19h, no Estádio Cidade de Barcelos, enquanto a partida frente ao Farense será jogada no sábado às 20h, no Municipal de Braga.





A formação orientada por Carlos Carvalhal arranca a temporada oficial no próximo dia 19, com a deslocação ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto, em partida da 1.ª jornada da Liga NOS.