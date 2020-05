Sp. Braga fez novos testes à Covid-19 e resultados foram negativos

Os jogadores, equipa técnica e staff do Sp. Braga voltaram a ser submetidos a testes de rastreio à Covid-19 e os resultados foram todos negativos.





Esta foi a quarta vez que a estrutura da equipa principal foi submetida aos exames, sendo que os resultados foram sempre negativos.A equipa continua instalada numa unidade hoteleira da cidade de Braga, onde tem um largo espaço reservado para si, e continua a treinar-se na Cidade Desportiva.O Sp. Braga voltará a ser testado à Covid-19 na próxima semana, antes da retoma do campeonato, de acordo com as normas indicadas pelas autoridades sanitárias.