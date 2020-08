Sp. Braga impõe 4 de setembro como data-limite para o Sporting pagar Rúben Amorim

O Sp. Braga estabeleceu o dia 4 de setembro como a data-limite para o Sporting proceder ao pagamento da dívida por Rúben Amorim, avançou o 'Jornal de Notícias' e confirmou Record. A SAD arsenalista enviou uma missiva à sociedade liderada por Frederico Varandas, com o conhecimento da Federação Portuguesa de Futebol, da secção de Licenciamento/OGL (licenciamento para provas da UEFA) e da Liga, na qual deu conta de que pretende ver resolvida esta questão até às 16 horas desse dia.





Até ao momento, o Sporting apenas terá pago o montante referente ao IVA (2,3 milhões de euros), estando o restante valor ainda por chegar à SAD do Sp. Braga. Recorde-se que, na altura da aquisição de Rúben Amorim, o Sporting bateu a cláusula de rescisão do técnico, cifrada nos dez milhões de euros, comprometendo-se a pagá-la em duas prestações: a primeira no dia da apresentação e a segunda até 5 de setembro.No entanto, nenhum desses montantes chegou ainda a Braga. Ora, o facto de a primeira prestação não ter sido ainda vencida, cinco meses depois, fez com que os juros se acumulassem e o valor total em dívida dos leões subisse para 11.768.138,88 euros.Ainda assim, esta quantia pode disparar ainda mais, caso o Sporting não aceda às exigência dos bracarenses. Nesse caso, os arsenalistas podem avançar para o artigo 91.º do Regulamento Disciplinar, que prevê uma sanção de multa no montante igual a 15% da obrigação em dívida. Caso isso se verifique, o Sporting pagará, ao todo, mais de 16 milhões de euros por Rúben Amorim.Por agora, certo é que o Sp. Braga não está disposto a estabelecer qualquer acordo com os verde e brancos, exigindo o pagamento integral do que foi assinado. A SAD arsenalista está disposto a ir até às últimas consequências, por forma a defender os seus interesses.