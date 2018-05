Continuar a ler

No Algarve, o Sporting de Braga vai fazer três jogos particulares com equipas estrangeiras.Para entrar na fase de grupos da Liga Europa, a turma orientada por Abel Ferreira terá que começar por ultrapassar a terceira pré-eliminatória (e depois o playoff), com a primeira mão a ter lugar em 9 de agosto e a segunda uma semana depois (16).