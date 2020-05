Sp. Braga interessado em Iuri Medeiros

O Sp. Braga está interessado em Iuri Medeiros, extremo português de 25 anos que representa os alemães do Nuremberga e que poderá, então, regressar a Portugal na próxima temporada.





O jogador, note-se, tem contrato até 2023 com a formação germânica, para onde foi no último verão, depois de largos anos vinculado ao Sporting, com empréstimos a Arouca, Moreirense, Boavista, Génova e Legia Varsóvia.Esta época, Iuri Medeiros realizou 11 jogos ao serviço do Nuremberga, atual 15.º classificado da 2.ª Liga da Alemanha.