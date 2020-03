Sp. Braga introduz instrutor para treinos em grupo online

Ao fim de 10 dias em isolamento social é natural que os responsáveis dos clubes vão adaptando o trabalho dos jogadores para que esse fator não se faça sentir de forma negativa. Assim, nos últimos dias o Sp. Braga introduziu a figura do instrutor, como sucedeu ainda esta 2ª feira, em que houve treino funcional e de cycling para todos. Esta promoção do treino em conjunto só é possível obviamente com a preciosa ajuda de uma plataforma que permite que todo o plantel esteja a assistir ao trabalho através do computador ou mesmo na televisão lá de casa.





É a interação possível neste momento, mas considerada importante para que os jogadores consigam replicar de alguma forma o trabalho de grupo e amenizar também as saudades do treino em conjunto no relvado, algo que, como se percebe, é impossível de concretizar nesta fase.Este treino em vídeo permite também alguma interação entre os próprios atletas, recuperando algumas dinâmicas de grupo que são consideradas fundamentais para o bem estar de todos.Recorde-se que o plantel do Sp. Braga está em isolamento social desde o dia 13 e isso implica também ao nível logístico um esforço suplementar dos responsáveis do clube para que nada falte aos jogadores.Aqui ficam todos os pormenores sobre os últimos tempos do Sp. Braga:- Todos os treinos acontecem à mesma hora para que os jogadores mantenham a rotina diária e os tempos de descanso.- A monitorização do trabalho por parte dos vários departamentos, técnico, clínico e fisiológico, é diária e em tempo real.- Cada jogador tem um relógio que mede vários parâmetros, como a frequência cardíaca em treino e o gasto calórico.- As refeições acontecem mais vezes durante o dia, mas com menos quantidade calórica, uma vez que o contexto de competição não está presente.- Há treinos em que a intensidade é bastante alta e o controle do peso também é feito diariamente.- A diversidade de treinos foi uma preocupação. Cada sessão tem sido diferenciada para que os jogadores permanecem focados no que é essencial nesta fase: manter a forma.- Os resultados do trabalho tem sido bastante satisfatórios, pois todos os jogadores estão a cumprir o que estava planeado.- A vertente técnico-tática nunca poderá ser igual, pois falta o trabalho de campo, mas Custódio e a equipa técnica têm-se preocupado em acompanhar os jogadores de forma individual, passando até vídeos, individuais e coletivos, do que pode ser corrigido e acertado neste capítulo no futuro.- Colocar os jogadores a "pensar" no futebol por esta via de vídeo sobre o que já fizeram e o que podem vir a fazer é também uma forma de distração importante, em função do contexto atual na sociedade e nas notícias, em que a pandemia da Covid-19 domina todas as atenções.- No plano logístico, as últimas necessidades também implicaram a entrega de algum equipamento diferenciado para o treino específico dos guarda-redes.- O clube mantém uma equipa sempre preparada para colmatar as necessidades dos jogadores e das suas famílias e a todos os níveis: compras, farmácia e refeições.- Nota-se que as próprias famílias entretanto se foram adaptando à nova realidade e sentiu-se até que as entregas de refeições, por exemplo, diminuíram nos últimos dias, sinal de que a necessidade aguçou o engenho de alguns jogadores, que aproveitam esta fase para desenvolver outras competências ao nível familiar que não tinham.- Os responsáveis do Sp. Braga preocuparam-se em garantir que nenhum jogador esteja sozinho nesta fase. Por isso é que, por exemplo, Trincão e David Carmo foram viver com o espanhol Abel Ruiz. Além disso, todos os departamentos do clube estão em permanente contacto com os jogadores para perceber se há alguma necessidade urgente e que possa ser resolvida no imediato. Aliás, todos os jogadores estão nas suas casas, mas numa área geográfica muito próxima.- Em conclusão, os responsáveis bracarenses acreditam que, no meio de um cenário nunca sentido por todos, a motivação geral do grupo de trabalho está até extremamente estável, em função das cicunstâncias negativas que obrigaram a este recolhimento social.