Sp. Braga já apresentou recurso sobre a suspensão de Fransérgio

O Sp. Braga já avançou com recurso para o Conselho de Justiça relativamente ao castigo de Fransérgio, punido com três jogos de suspensão pelo Conselho de Disciplina da FPF por "agressão a um adversário na cara com punho fechado", durante o desafio do último domingo, com o Vitória, em Guimarães.





Os guerreiros avançaram já para recurso junto do CJ, alegando que o camisola 27 do Sp. Braga não fez nada para merecer sequer um jogo de suspensão. O recurso já deu entrada hoje.O defesa-central David Carmo também foi punido com três jogos de suspensão, igualmente devido à confusão verificada na reta final do dérbi, sendo que os responsáveis arsenalistas ainda estão a avaliar uma provável ação de recurso.