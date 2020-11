Sp. Braga lamenta morte de Maradona: «Um dos melhores de sempre do nosso jogo»

O Sporting de Braga lamentou esta quarta-feira a morte do antigo futebolista internacional argentino Diego Maradona, considerando-o "um jogador incomparável".

"Um jogador incomparável. Uma personalidade única. Um dos melhores de sempre do nosso jogo, o jogo que nos une e apaixona", pode ler-se nas redes sociais do clube com uma foto do presidente arsenalista, António Salvador, e Maradona segurando ambos uma camisola do Sporting de Braga.

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, deixou uma curta, mas sentida mensagem no seu Twitter: "Adeus, Deus".

Maradona morreu hoje na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia de La Plata, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.