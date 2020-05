Sp. Braga lança campanha para ajudar pequenas e médias empresas do distrito

A pandemia de Covid-19 tem tido um grande impacto na economia nacional, votando as empresas para situações de enorme dificuldade.





Do SC Braga por Braga ?????

?????

Se és empresário ou comerciante no distrito de Braga e foste afetado pela pandemia, candidata-te a um espaço publicitário gratuito nos canais oficiais do clube até ao fim de 2020.?????

?????

?? https://t.co/Yl67bSsqHB pic.twitter.com/0eVs8HgFIj — SC Braga (@SCBragaOficial) May 4, 2020

Uma situação à qual o Sp. Braga não ficou indiferente, lançando uma campanha que procura ajudar as pequenas e médias empresas do distrito de Braga.O emblema arsenalista vai abrir espaços de publicidade nas múltiplas plataformas do clube, criando espaço para que estas empresas se promovam.No entanto, o acesso a estes espaços é limitado, pelo que o processo será gerido através de candidatura. As propostas serão depois avaliadas por um júri, composto por Rui Marques (Diretor Geral da Associação Comercial de Braga), João Rodrigues (Vereador CM Braga) e José Tinoco Marques, Provedor do Sócio, júri esse que ditará as candidaturas que avançam para a fase seguinte.O concurso decorre entre 4 e 31 de maio.