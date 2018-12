Sp. Braga lança duelo com o Benfica com Narcos e Netflix à mistura

Já estamos habituados a que o Sp. Braga nos surpreenda com a imaginação do seu departamento de comunicação e a primeira publicação já de olho no encontro com o Benfica não desilude.Aproveitando o facto de ter sido Pablo a resolver o encontro de terça-feira, da Taça de Portugal, diante do V. Setúbal , o clube minhoto lançou o duelo com as águias utilizando precisamente o brasileiro como figura, mas em versão... Narcos, a série televisiva, da Netflix, que retrata a vida de Pablo Escobar.O duelo entre águias e minhotos, da 14.ª jornada da Liga NOS, joga-se às 17:30 de domingo, no Estádio da Luz.