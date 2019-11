Sp. Braga lembra conquista da Taça Intertoto para dar os parabéns a Jorge Jesus

Depois da Intertoto com as cores da Legião, eis o 2º Título Internacional ?

Muitos parabéns pela conquista da Copa Libertadores 2019, Mister Jorge Jesus ?#Flamengo #Libertadores pic.twitter.com/xiOkspJ21e — SC Braga (@SCBragaOficial) November 23, 2019

O Sp. Braga parabenizou, este sábado, Jorge Jesus pela conquista da Taça Libertadores, diante do River Plate, com uma memória bem especial.O emblema bracarense, na hora de congratular o antigo treinador pela segunda conquista internacional da carreira, lembrou o triunfo na Taça Intertoto da UEFA, competição europeia de clubes, que foi alcançada em 2008, ano em que Jorge Jesus era o treinador dos minhotos."Depois da Intertoto com as cores da Legião, eis o 2.º Título Internacional. Muitos parabéns pela conquista da Copa Libertadores 2019, Mister Jorge Jesus!", partilharam os 'Guerreiros do Minho', em nota partilhada nas redes sociais.