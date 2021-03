Sp. Braga mostra novas imagens do polémico penálti de Ricardo Horta em Famalicão

Através das redes sociais, o diretor de comunicação do Sp. Braga mostrou novas imagens do lance que tanto deu que falar a envolver Ricardo Horta no duelo com o Famalicão, do qual resultou um pontapé de penálti para os guerreiros.





Há cerca de 48 horas, desafiámos o Conselho de Arbitragem e a @SPORTTVPortugal a divulgarem as imagens que tinham sustentado a validação do penálti sofrido por Ricardo Horta, no jogo com o Famalicão. Até agora, não obtivemos nenhuma resposta (cont.) — Alexandre Carvalho (@Alex_Carvalho) March 24, 2021 Por isso, em defesa do árbitro e do VAR deste jogo, ficam aqui, de uma vez por todas, as imagens que esclarecem todas as dúvidas. A narrativa de que o SC Braga era um clube beneficiado deu jeito a muita gente... menos à verdade desportiva. Custe o que custar. Custe a quem custar pic.twitter.com/7x3y9tc54U — Alexandre Carvalho (@Alex_Carvalho) March 24, 2021

Na sua publicação, Alexandre Carvalho revela que o Sp. Braga enviou um pedido ao Conselho de Arbitragem e à SportTV para que estas imagens fossem tornadas públicas, mas depois de 48 horas não obtiveram qualquer resposta."Por isso, em defesa do árbitro e do VAR deste jogo, ficam aqui, de uma vez por todas, as imagens que esclarecem todas as dúvidas. A narrativa de que o SC Braga era um clube beneficiado deu jeito a muita gente... menos à verdade desportiva. Custe o que custar. Custe a quem custar", atira o responsável pela comunicação dos minhotos.