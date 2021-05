Sp. Braga multado em 12.495 euros por declarações sobre o VAR

O Sp. Braga foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF em 12.495 euros devido a declarações sobre arbitragem proferidas na newsletter semanal do clube, no caso concreto aquela que foi publicada no dia 3 de novembro de 2020.





Essa newsletter surgiu depois da vitória por 1-0 sobre o Famalicão, mas onde o Sp. Braga considerou ter sido prejudicado por decisões de arbitragem e, particularmente, do VAR nas primeiras seis rondas da Liga NOS."Objetivo alcançado, mas com nervos desnecessários criados por uma figura que, na sua génese, chegou ao futebol para ajudar, mas que nos últimos tempos... só tem prejudicado o jogo e a veracidade do mesmo. Falamos, obviamente, do VAR. Sem nos focarmos no jogo ‘X’ ou ‘Y’, a verdade é que os erros que têm sido cometidos ao longo das primeiras 6 jornadas são incompreensíveis à luz da presença de uma ferramenta que consegue repetir os lances e analisá-los de vários ângulos. Se as decisões são mal tomadas (e temos vários exemplos disso), então só podemos estar a falar de uma de duas explicações: ou má fé ou falta de qualidade", lia-se na publicação de 3 de novembro passado.