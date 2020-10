Sp. Braga negoceia renovação de David Carmo

O Sp. Braga não está a trabalhar apenas na renovação de Paulinho, prestes a ser formalizada, tal como Record já noticiou. A SAD arsenalista está igualmente a negociar a renovação do contrato de David Carmo.





O central, de 21 anos, tem contrato com os guerreiros válido até 2023, um vínculo que foi definido depois de ter participado no Euro sub-19 de 2018, conquistado por Portugal. Em 2019/20 David Carmo estreou-se na equipa principal e valorizou-se bastante, ao ponto de ter sido cobiçado no mercado de verão.O Sp. Braga pretende melhorar as suas condições salariais e até a cláusula de rescisão, atualmente cifrada em 20 milhões de euros.