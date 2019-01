Sp. Braga no terreno por Jhonny Lucas

Jhonny Lucas, médio brasileiro de 18 anos, está no horizonte da SAD do Sp. Braga, isto de acordo com informações divulgadas por alguma imprensa brasileira. Segundo o site ‘UOL’ e a ‘Tribuna do Paraná’, Jorge Mendes está envolvido nas negociações.

Estamos a falar de um jovem promissor que integra os quadros do Paraná, com currículo nas camadas jovens da seleção brasileira e que até já foi chamado para treinar com o conjunto principal do escrete. Ao longo de 2018, realizou 26 encontros pelo emblema paranaense e apontou dois golos.

Ainda segundo a imprensa brasileira, o negócio poderá realizar-se a troco de 3,5 milhões de euros, pagos em três fases, e não está descartada da hipótese da transferência do jogador ser apenas concretizada no verão, após o fim da época 2018/19. Esse é um cenário que está a ser analisado. Depois importará perceber se o jovem integrará o plantel principal do Sp. Braga ou se, numa primeira fase, irá para a equipa secundária. De qualquer forma, esta é uma espécie de jogada de antecipação da SAD minhota.

Natural de Curitiba, Jhonny Lucas prepara-se para o grande salto rumo ao futebol europeu. O jogador terá sido abordado por outros clubes do velho continente, e o Paraná até acreditava poder negociar o médio por 8 milhões de euros. Todavia, e segundo a ‘Tribuna do Paraná’, o facto do jovem não ter sido convocado para o campeonato sul-americano de sub-20 provocou uma desvalorização no mercado.