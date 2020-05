Sp. Braga oferece quadros aos jogadores com fotos da família

O Sp. Braga tomou uma medida que, sem margem para dúvidas, agradou aos jogadores do plantel principal. Todos receberam um quadro com foto(s) de familiares, sejam pais, esposas ou namoradas, ou até filhos.





Uma oferta do emblema arsenalista a cada futebolista que tem por objetivo minimizar as distâncias físicas com os entes queridos, que surgiram devido à pandemia Covid-19 e à necessidade de proteger o grupo numa unidade hoteleira.Os jogadores já colocaram os quadros nos respetivos quartos do hotel onde se encontram e fizeram questão de partilhar esse momento nas redes sociais, com palavras de agradecimento ao Sp. Braga.